Блінкен анонсував "потужний пакет" підтримки України на Вашингтонському саміті НАТО

На саміті у Вашингтоні, де відзначатимуть 75-річчя НАТО, буде надано “дуже потужний пакет” допомоги Україні. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми приймемо, думаю, важливі рішення або, принаймні, наблизимося до прийняття важливих рішень напередодні саміту (у Вашингтоні - ред.), щоб завершити не лише порядок денний, але й завершити по змісту саміту. Тому я вдячний за цю можливість бути з усіма моїми колегами з країн НАТО. Ви також побачите дуже потужний пакет для України. І це також буде особливістю саміту» , - сказав Блінкен.

За його словами, у Вашингтоні 9 липня НАТО святкуватиме 75-річчя найуспішнішого Альянсу в історії.

«Але ще більш важливим є те, що ми робимо для підготовки Альянсу, зміцнення Альянсу на наступні 75 років. І я думаю, що після саміту ви побачите дуже, дуже потужний порядок денний і зобов’язання його реалізувати. Знову ж таки, Альянс нині є сильнішим, більшим, має кращі ресурси та відповідає меті, щоб впоратися з викликами сьогодення» , - наголосив Блінкен.

Держсекретар США також подякував Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за лідерство у складні для Альянсу роки.

Як повідомлялося, 9-11 липня в Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці створення Альянсу.

Сьогодні у Празі продовжується дводенна неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО, головними темами якої будуть підготовка до ювілейного Вашингтонського саміту НАТО, нарощування військової допомоги та підтримки для України, а також розвиток співробітництва із партнерами Альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

На засіданні Європейської Ради у Брюсселі 14-15 грудня 2023 року прийнято історичне рішення розпочати переговори про членство з Україною й Молдовою.