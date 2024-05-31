РФ втратила 400 млрд євро доходів через санкції – представник ЄС

Санкції країн Заходу мають величезний вплив на російську економіку. Кремль втратив 400 млрд євро доходів.﻿ Про це заявив спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

"Вони серйозно обмежили доходи, доступні для фінансування цієї війни. За нашими оцінками, Росія має приблизно на 400 млрд євро менше, ніж було б, якби не було санкцій" , - сказав він.

Як зазначив О'Салліван, те, що раніше було дуже здоровим профіцитом державного бюджету в Росії, тепер перетворилося на дефіцит: 30% державних видатків йдуть на оборону, близько 6 або 7 відсотків ВВП.

За його словами, важливо відзначити, що це не просто санкції ЄС, це санкції G7, тому ми є частиною дуже великої коаліції найбільш економічно важливих країн світу.

Нагадаємо, ЄС запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році. Зараз готується 14-й пакет, який схвалюватиме до кінця червня.

У 2023 році Москва витратила на військові цілі понад 100 млрд доларів, або майже третину своїх загальних витрат. У 2024 році Кремль має намір спрямувати майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.