Дрони СБУ вразили у Криму російську РЛС вартістю $100 млн - ЗМІ

У ніч з 29 на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» вартістю близько $100 млн, повідомляє Укрінформ.

За даними джерел видання, РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Співрозмовник агентства повідомив, що ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту в 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.