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Дрони СБУ вразили у Криму російську РЛС вартістю $100 млн - ЗМІ
У ніч з 29 на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» вартістю близько $100 млн, повідомляє Укрінформ.
За даними джерел видання, РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.
Співрозмовник агентства повідомив, що ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту в 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.
За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.
"Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту", - розповів співрозмовник.