Орбан підтримав Трампа, якого визнали винним у кримінальній справі

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан у відповідь на визнання експрезидента США Дональда Трампа винним у кримінальній справі закликав його продовжити свою боротьбу напередодні президентських виборів у листопаді, повідомляє Європейська правда.

Орбан відзначив, що знає Дональда Трампа як "людину честі", яка на посаді президента завжди ставила Америку "на перше місце".

"Він користувався повагою в усьому світі і використовував цю повагу для розбудови миру. Нехай люди винесуть свій вердикт у листопаді цього року! Продовжуйте боротися, пане президенте!" , – написав глава угорського уряду, маючи на увазі листопадові вибори у США.

Журі присяжних на суді в Нью-Йорку 30 травня визнало експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34 звинуваченнями в кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.