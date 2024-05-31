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Україна повернула з полону 75 військових та цивільних – Зеленський
Україна повернула з полону 71 військового та чотирьох цивільних.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Серед військових – бійці ЗСУ та Нацгвардії, а також прикордонники.
"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі.
Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну", – повідомив президент.