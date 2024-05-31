Україна повернула з полону 75 військових та цивільних – Зеленський

Україна повернула з полону 71 військового та чотирьох цивільних.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Серед військових – бійці ЗСУ та Нацгвардії, а також прикордонники.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі.

Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну", – повідомив президент.