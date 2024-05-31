Кабмін розширив повноваження Мінцифри у сфері електронної ідентифікації

Уряд ухвалив постанови про розширення повноважень Мінцифри у сфері електронної ідентифікації, а також змінив вимоги для створення та перевірки вдосконалених електронних підписів і печаток.﻿ Відповідне рішення ухвалено на урядовому засіданні 30 травня, інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації, повідомляє ЮрЛіга.

Відтепер Мінцифри розроблятиме норми й стандарти та їх технічне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації. Повноваження щодо розвитку цього напряму буде чітко визначено за Мінцифри та не дублюватиметься іншими державними органами.

Надавачі електронних довірчих послуг зможуть самостійно обирати в межах кожної послуги, які саме стандарти вони застосовуватимуть з переліку, визначеного Кабінетом Міністрів.

Зазначається, що схвалення постанов пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС і наблизить положення національного законодавства до європейських вимог у сферах електронної ідентифікації та довірчих послуг.