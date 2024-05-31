В МЗС Нідерландів заявили, що не проти використання Україною F-16 на території РФ

Нідерланди не будуть заперечувати проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самозахисту. Про це заявила голова нідерландської дипломатії Ганке Брюйнс-Слот, прибувши 31 травня на другий день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, повідомляє Радіо Свобода.

«Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип» , – сказала очільниця МЗС Нідерландів, країна якої разом з Данією і Бельгією очолює так звану коаліцію F-16 для України.

Брюйнс-Слот сказала, що використання західної авіації над територією Росії дає Україні стаття 51-а Статуту ООН, яка говорить про право на самозахист.

«Це загальний принцип, якого ми дотримуємось, і ми, звичайно, дуже завантажені переговорами з американцями щоб всі F-16 були доступні (Україні). Ми готові зробити все можливе, щоб якнайшвидше дозволити F-16 літати в небі України» , – додала голова МЗС Нідерландів.

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