Зеленський вважає переговори з Росією пасткою: Путін не зупиниться
Президент України Володимир Зеленський назвав мирні переговори із Росією нереалістичними. Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian, повідомляє Укрінформ.
За словами Зеленського, перемовини із Росією є нереалістичними. А мирна угода з РФ буде "пасткою", оскільки російський лідер Володимир Путін порушить будь-яку укладену угоду, і йому "не можна вірити".
За словами президента, Москва скористається будь-якою паузою в бойових діях, щоб "зміцнити свої м’язи на полі бою", і рано чи пізно знову нанесе удар.
Зеленський сказав, що війна Росії проти України схожа на Другу світову війну, але в менших масштабах, через "ідеологію російського фашизму". На його думку, жорстка "методологія" Путіна була такою ж, як і в нацистській Німеччині, і включала "масові страти, поховання і зґвалтування".
Український лідер зауважив, що російські солдати навіть використовували "ті самі маршрути", що й гітлерівська армія у своїй кампанії, щоб захопити Київ і домінувати в країні. Якби Росія перемогла в Україні, Путін прагнув би ще більше перекроїти кордони Європи, напавши на інші країні, додав він.
"Це справжня третя світова війна. Путін не божевільний, він небезпечний. І це набагато страшніше. Тобто він не зупиниться", - підкреслив Зеленський.