Комітет Ради підтримав підвищення акцизів на пальне: як зміняться ціни

Комітет Верховної ради з питань фінансів підтримав урядовий проєкт змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку.﻿ Про це повідомив члена комітету Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту №11256, Директивою № 2003/96/ЄС передбачено значно вищі ніж в Україні ставки акцизного податку на нафтопродукти.

Проєктом встановлено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року (протягом чотирьох років).

У підсумку з 1 січня 2028 року на основні види пального запропоновано встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.

Зокрема, з 1 липня ставки на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Це призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривен за літр.

Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Це призведе до подорожчання дизеля на АЗС на 1,95 гривень.

Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро Це призведе до подорожчання дизеля на АЗС на 5,8 гривень.