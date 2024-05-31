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Зеленський: Дозвіл Британії на застосування Storm Shadow по РФ не був остаточним
Попри заяву Великобританії про дозвіл України бити за цілями на території Росії, стовідсоткового дозволу на такі удари не було. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Дзеркало тижня.
«Ми піднімали це питання двічі. Ми не отримали підтвердження від нього (міністра закордонних справ Девіда Кемерона)», — сказав Зеленський, говорячи про використання британських ракет Storm Shadow.
Він додав, що насправді Даунінг-стріт досі чекає на американців.
На думку Зеленського, остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів залежить від «консенсусу», а позиція Вашингтона у цій ситуації є вирішальною.
Зеленський додав, що західні країни, які перебувають у мирі, мають «інші пріоритети» і тому не поділяють відчуття екзистенційної гостроти України.
«Для нас час — це наше життя. Якщо ти не спустишся за хвилину в бомбосховище, то можеш бути мертвим. Тому ставлення до часу зовсім інше», - зазначив він.