На Європу чекає фашистське майбутнє, якщо російський диктатор переможе, а ліберальні демократії не боротимуться. Посилаючись на матеріали The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

"Рашизм" — це термін, який часто використовується для опису зловісної ідеології, що лежить в основі російської кампанії геноциду. Оскільки ідеологія Путіна проникла в німецьку партію Альтернатива для Німеччини (АдН) та Австрійську партію свободи (АПС), очевидно, що особлива суміш "Росії" і "фашизму", створена Кремлем, стає популярним напрямком на Заході. Тому, якщо Путін переможе в Україні, слід очікувати поширення цієї токсичної ідеології, зазначає історик Томас Клаузен у газеті.

Сьогодні Захід демонструє певну самовпевненість, яка нагадує перші місяці Другої світової війни. Понад десять років після того, як солдати Путіна вперше вторглися в Україну, анексувавши Крим, західні політики все ще намагаються зрозуміти той факт, що російський лідер нав'язав Заходу війну нового типу.

Економічна і технологічна перевага НАТО, не кажучи вже про ядерну парасольку, змусила західних лідерів заспокоїтися щодо перспективи перемоги Росії — не лише в Україні, але і в Європі в цілому. Ключ до перемоги Путін бачить не у тотальній війні проти НАТО, а у використанні невійськової зброї та підриві демократичних устроїв. Коротко кажучи, Путін переможе, коли ліберальні демократії втратять волю до боротьби — і цей день може бути катастрофічно близьким, повідомляє історик.

Путіну вже вдалося затьмарити публічний дискурс на Заході. У той час як російське державне телебачення готує свою внутрішню аудиторію до війни й геноциду, пропутінські голоси на Заході засуджують як "розпалювачів війни" тих, хто хоче підтримати Україну засобами для самозахисту.

Ще одним успіхом Путіна є залучення ключових фігур на Заході. У Німеччині демократичний процес був скомпрометований агентами, готовими виконати волю "рашизму".

Прикладом може слугувати німецька партія АдН. У 2014 році АдН рішуче підтримала НАТО, заявивши, що партія "твердо прагне" прив'язати Німеччину до Заходу. Але вже через кілька місяців після того, як ці "керівні принципи" були прийняті партійним з'їздом, зазвучали зовсім інші голоси, які захищали російську анексію Криму. У наступні роки пропутінські позиції стали домінуючими. Партія стала одним з найнадійніших голосів Путіна в німецькій політиці.

"Успіх Путіна у впливі на популістські партії на Заході й, можливо, в їхньому підпорядкуванні є одним з його найбільших досягнень, оскільки його головним призом і відкрито проголошеною метою війни є ліквідація НАТО і Європейського Союзу" , — пише Клаузен.

Путіну дозволили безкарно зрівнювати з землею міста, вбивати опонентів (навіть на території НАТО) й мирних жителів. Ані війна проти Грузії у 2008 році, ані анексія Криму у 2014 році та вбивство 298 пасажирів рейсу MH17 не завадили Заходу споживати російський газ й отримувати російські гроші.

"Досі ціну за цей моральний і стратегічний провал Заходу платили здебільшого українці. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху, це, ймовірно, заохотить його випробувати межі статті 5 і посилити гібридну війну, яку він веде вже десятиліттями" , — вважає історик.

Тому настав час дати можливість ліберальним демократіям надійно захистити себе від своїх внутрішніх і зовнішніх ворогів. Якщо Путін переможе, на Європу чекає фашистське майбутнє.