Кулеба: Росія використовує страх Заходу перед ескалацією для того, щоб її робити

Росія тисне на НАТО та використовує страх Заходу перед ескалацією. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зараз є дві країни, які є найбільш скептично налаштованими щодо членства України в НАТО.

"І саме там потрібно працювати з дуже простим уявленням, яке вони мають, мовляв, членство України в НАТО одно ескалації. Тому що нібито Росія цього точно не пробачить. Це, в принципі, їхня логіка ескалації".

Але бачимо з початку повномасштабного вторгнення, що вони постійно керуються цією логікою. Допомагають Україні, до речі, дуже багато, але у ключових рішеннях вони керувалися цією позицією. Не можна давати Україні "Хаймарси", бо це ескалація. Не можна давати "Леопарди", бо це ескалація.