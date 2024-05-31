Бербок анонсувала передачу Україні ще одного Patriot та 500 млн євро допомоги

Німеччина передасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та 500 млн євро допомоги, заявила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок на зустрічі лідерів країн НАТО у Празі. З посиланням на німецький уряд, повідомляє Ліга.net.

Бербок заявила, що Німеччина передасть Україні додаткову систему Patriot для посилання захисту неба держави.

Також Берлін надасть Києву додаткових 500 млн євро допомоги.

"Міжнародне право однозначне: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов’язок захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам" , – сказала міністерка.

Вона додала, що союзники України мають дотримуватися принципу "один за всіх та усі за одного" у питанні підтримки України.