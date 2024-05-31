У НАТО шукають можливість обійти блокування Угорщиною фінансування ЗСУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає можливим координацію допомоги ЗСУ з боку Альянсу, попри небажання окремих союзників брати у цьому участь. Про це генсек заявив після міністерської зустрічі НАТО у Празі, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг, який перед тим представив нову схему фінансування потреб ЗСУ на 40 млрд євро на рік, знову висловив переконання, що цей підхід необхідно схвалити.

"Для поліпшення координації допомоги Україні та відповідальності я впевнений, що НАТО має відігравати більш ﻿﻿ у роль. І ми знайдемо рішення, які дозволять запровадити це" , – заявив він.

Як відомо, Угорщина, яка є членом НАТО, виступає категорично проти фінансування потреб ЗСУ та від минулого року послідовно блокує у ЄС виділення коштів на закупівлю зброї для України.

Відповідаючи на запитання про те, як можливо обійти вето окремих держав у НАТО, Столтенберг ухилився від конкретики, але підтвердив що таке обговорення триває.