У Чехії оцінили обсяг коштів у снарядах, для базових потреб ЗСУ

В уряді Чехії оцінюють обсяг коштів, необхідних для забезпечення базових потреб ЗСУ у снарядах великого калібру, у 7-10 мільярдів євро на рік, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів чеський урядовий уповноважений з питань реконструкції України Томаш Копечний.

За словами чеського уповноваженого, який опікувався також закупівлею снарядів для ЗСУ, потреба України у снарядах великого калібру – а це не тільки 120-155 мм, а й мінометний калібр 81 мм – цього року, наступного року і в 2026 році становитиме приблизно 200 тисяч артилерійських снарядів на місяць.

Базова потреба означає, що ЗСУ зможуть утримувати баланс, не йдеться про те, щоби перевершити ворога, підкреслив Копечний.

"Щоби повністю забезпечити базові потреби ЗСУ (тобто постачати 200 тисяч снарядів на місяць), потрібно приблизно 7-10 мільярдів євро на рік", – оцінив Копечний.

За його словами, "чеська ініціатива" із закупівлі боєприпасів за межами ЄС може забезпечити купівлю і 1,5 млн, і 2 млн снарядів. Але зараз Чехія має надійні фінансові зобов'язання, які дозволяють купити лише 500 тисяч боєприпасів великого калібру.

"І я не розумію, чому ці гроші неможливо знайти. Чому не можна забезпечити кредитування для передоплат, рефінансування тощо? Я не розумію. Я з першого дня війни ставлю собі запитання про те, чому є проблема, і не маю відповіді", – зазначив Копечний.

Урядовий уповноважений також розповів, що система, завдяки якій Прага купує для України боєприпаси в державах, що не є членами ЄС, діє у Чехії від початку повномасштабного вторгнення Росії.