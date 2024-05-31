Іспанія приєднається до ІТ-коаліції у рамках "Рамштайн"

На засіданні Керівної групи так званої ІТ-коаліції в межах Контактної групи з питань оборони цього тижня про наміри долучитись до неї оголосила Іспанія – вона стане тринадцятою країною-учасницею, повідомляє Європейська правда.

Про це 31 травня повідомило Міністерство оборони України.

На засіданні в Таллінні учасники ІТ-коаліції та спостерігачі підбили підсумки перших поставок обладнання Україні та оголосили про нові внески. Вони також підтвердили нові внески у розмірі 22 мільйонів євро від Люксембургу, Ісландії, Естонії та Бельгії.

Заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон зазначила, що 2 мільйони євро естонського внеску будуть використані для розвитку системи "Оберіг", що забезпечує процес обліку військовозобов'язаних в Україні.

Крім того, перед засіданням ІТ-коаліції представники Міністерства оборони України презентували партнерам систему ситуаційної обізнаності DELTA.

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її метою є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

У лютому держави-учасниці коаліції з розбудови ІТ-спроможностей України завершили підписання угоди про співпрацю. Наразі до неї входять 12 держав: Естонія та Люксембург, як країни-лідери, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Японія та Україна.