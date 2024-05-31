Міноборони: 4% військовозобов'язаних у "Резерв+" мають статус "у розшуку"

Міністерство оборони повідомило, що 4% військовозобов’язаних, котрі оновили дані про себе через додаток "Резерв+" мають статус "у розшуку", повідомляє Українська правда.

Про це говорить відповідь МОУ на запит УП.

Зазначається, що Міноборони виправило помилки у реєстрі "Оберіг", тож частина військовозобов’язаних, які мали безпідставний статус "у розшуку" втратять його після оновлення.

"Якщо статус "у розшуку" не зник, то для з’ясування причин наявності цього статусу військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку".

Також у відповіді на запит УП Міноборони зазначило, що станом на вечір 29 травня у застосунку Резерв+ за допомогою BankID авторизувалися більше 2 млн разів, оновили свої дані більше 1.225 млн військовозобов’язаних.

Найактивніше оновлюють дані в Києві, Київській області, Львівській та Одеській. Найменше — у Сумській, Луганській та Донецькій областях. За кордоном свої дані оновили вже більше 16 тисяч військовозобов’язаних.

Передісторія:

29 травня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що 710 тисяч військовозобов'язаних були зняті з безпідставного "розшуку" у реєстрі "Оберіг" завдяки застосунку "Резерв+".