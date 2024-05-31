Польща пропонує підготувати у себе підрозділ з військовозобов'язаних українців

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що його країна поки не розглядає відправлення своїх інструкторів в Україну, та пропонує готувати на своїй території підрозділ з військовозобов’язаних українців у Польщі, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ у Празі.

Сікорський сказав, що Польща розглянула запит України щодо можливості відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України.

"Ми дійшли висновку, що буде безпечніше та більш ефективно тренувати у Польщі український підрозділ, сформований з українців у Польщі, які підлягають мобілізації до українського війська, і це був би більш ефективний спосіб допомогти Україні", – сказав Сікорський.

Також він сказав, що Польща, на відміну від багатьох інших держав, від початку не забороняла Україні здійснювати удари по території РФ.

Минулого тижня Сікорський зазначив, що не підтримує соціальне забезпечення українців, які ухиляються від призову, але вважає, що рішення щодо них має бути загальноєвропейським.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.