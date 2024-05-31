ВАКС конфіскував активи Royal Pay Europe на користь України

Активи понад 2 мільярди гривень, які належали компанії Royal Pay Europe, були конфісковані на користь України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення заступника міністра юстиції України Інни Богатих у Facebook.

За її словами, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Мін'юсту та стягнув у дохід держави:

53 млн гривень;

3 млн 490 тисяч 199 доларів;

54 316 євро;

цінні папери у вигляді військових облігацій вартістю 1 млрд 752 млн 893 тисяч гривень.

Богатих підкреслила, що Royal Pay - платіжна система групи компаній (ігровий бізнес), які підтримують агресію РФ проти України.

Компанія співпрацює з російською букмекерською конторою 1xBet.

Що передувало

Нагадаємо, на початку 2023 року президент України Володимир Зеленський своїм указом запровадив санкції проти Royal Pay Europe.

У їх рамках було заблоковано активи компанії, також компанії заборонили виводити капітали за межі України і не лише.

ЗМІ пишуть, що Royal Pay Europe володіє росіянин Сергій Кондратенко, який має кіпрський паспорт.