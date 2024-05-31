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Міноборони підтримало законопроєкт про створення Військової поліції
Міністерство оборони України закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт про створення Військової поліції, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба Міноборони.
"Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ.
Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21".
Міністерство наголосило на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та заявила, що планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.
"Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція".
Що передувало:
- У серпні 2023 року стало відомо, що Міноборони розробляє законопроєкт про створення військової поліції, серед завдань якої буде боротьба з військовими злочинами та забезпечення дисципліни серед військових.