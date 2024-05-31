Туреччина підтримує надання Україні зброї, але не "участь" НАТО у війні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара не хоче "участі" Північноатлантичного Альянсу у війні в Україні, але підтримує надання військової допомоги Києву, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі 31 травня, повiдомляє AFP.

Голова турецького МЗС сказав, що Туреччина "підтримує продовження допомоги Україні і здатність України стримувати" Росію.

"Але ми не хочемо, щоб НАТО брав участь у цій війні. Ми вважаємо, що між цими двома речами має зберігатися баланс як з боку країн-членів, так і з боку НАТО", – додав Фідан, попередивши, що конфлікт може поширитися на регіон і спричинити гірші кризи.

Його заява пролунала на тлі рішення низки країн Альянсу – передусім США та Німеччини – дозволити Україні завдавати удари переданою зброєю по військових об'єктах на території Росії, але з обмеженнями.

У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж наполягає на праві України завдавати ударів по російській території і каже, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.

Туреччина, хоч і є членом НАТО, продовжує підтримувати дипломатичні та економічні зв'язки з Росією після її повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року.