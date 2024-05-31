Малюська відреагував на повідомлення про тортури в колонії на Полтавщині

Міністр юстиції України Денис Малюська назвав одиничним випадком інформацію про катування у Божківській виправній колонії, що у Полтавській області, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив у етері "Радіо Свобода".

За його словами, відео, на якому було видно знущання з ув’язнених, записали понад рік тому. Така інформація надійшла до Мін’юсту та правоохоронців, після чого вони відреагували у відповідний спосіб. Малюська стверджує, що всіх причетних до катувань звільнили, і вже більш ніж рік ця колонія є "зразковою", а в’язні "почуваються прекрасно".

Водночас глава Мін’юсту запевнив, що не має доказів існування масштабної системи катування в’язнів, про що напередодні заявляли у Держаному бюро розслідувань.

Окрім цього, Малюська підкреслив, що готовий піти у відставку за рішенням парламенту після цього інциденту.

"Не маніпулюймо. У в’язницях не катують в’язнів, а я не проти піти у відставку. Рішення парламенту завжди готові, але знову ж таки, повторімося, це випадок однієї установи. Це не масштабна історія" , — стверджує міністр.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в організації тортур чотирьох посадовців Божковської виправної колонії №16 у Полтавській області.