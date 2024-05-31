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ОВА: Російські війська атакували Одесу, поранено двох людей

ОВА: Російські війська атакували Одесу, поранено двох людей
Фото: t.me/astrapress

Російські війська увечері 31 травня атакували Одеську припортову інфраструктуру, поранення отримали двоє людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура.
Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік".

За даними голови, потерпілих госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

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