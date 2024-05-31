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ОВА: Російські війська атакували Одесу, поранено двох людей
Російські війська увечері 31 травня атакували Одеську припортову інфраструктуру, поранення отримали двоє людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура.
Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік".
За даними голови, потерпілих госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.