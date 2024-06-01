Байден: ХАМАС більше не становить серйозної загрози для Ізраїлю

Президент США Джо Байден заявив у п’ятницю, що Ізраїль значно знизив військовий потенціал ХАМАСу, і бойовики більше не становлять серйозної загрози для Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Байден сказав про це, окреслюючи нову триетапну пропозицію про припинення вогню, яку Ізраїль запропонував ХАМАСу.

"Народ Ізраїлю повинен знати, що він може зробити цю пропозицію без подальшого ризику для власної безпеки, тому що вони спустошили сили ХАМАС протягом останніх восьми місяців. На даний момент ХАМАС більше не в змозі здійснити подібне 7-му жовтня" , – сказав Байден.

Перший етап трифазної угоди триватиме шість тижнів і включатиме повне припинення вогню, виведення ізраїльських сил з усіх населених пунктів у Секторі Газа, обмін низки ізраїльських заручників на палестинських полонених і повернення тіл ізраїльтян, убитих ХАМАС, сказав Байден.

Палестинським цивільним особам також буде дозволено повернутися до своїх домівок через анклав, а гуманітарна допомога збільшиться: 600 вантажівок щодня перевозитимуть допомогу в Газу, сказав він. Також буде забезпечено сотні тисяч тимчасових притулків.

"Все це та багато іншого почнеться негайно" , — сказав Байден.

Після завершення бойових дій США працюватимуть із партнерами для відновлення будинків, шкіл і лікарень у Газі, додав він.

Реакція Ізраїлю

У заяві після виступу Байдена офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що на столі є угода з ХАМАС, але Ізраїль, очевидно, вважає можливим продовження військової операції в Газі.

Ця пропозиція "дозволить Ізраїлю продовжувати війну, доки не буде досягнуто всіх його цілей, включаючи знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС", йдеться у заяві.