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ISW: Російські війська захопили близько 752 квадратних кілометри з початку року
ISW виявив докази, які підтверджують, що російські війська захопили близько 752 квадратних кілометрів української території у 2024 році, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
За попередніми оцінками ISW, російські війська захопили близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року.
Військові аналітики зазначили, що хоча російські війська досягли значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив просування російських військ в Україні з початку 2024 року.
Бєлоусов заявив 31 травня, що російські війська вже захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році.
Ключові висновки ISW за 31 травня:
- Офіційні особи США та Німеччини підтвердили, що Сполучені Штати та Німеччина змінили свою політику, дозволивши Україні використовувати зброю, надану США та Німеччиною, для нанесення ударів по російській території з певними обмеженнями, але не надали точних деталей щодо цих обмежень.
- Українські війська здійснили серію безпілотних і ракетних ударів по російській радіолокаційній системі дальнього радіусу дії в окупованому Криму та нафтобазі в Краснодарському краї 31 травня, після того, як 30 травня Україна завдала удару по поромній переправі через Керченську протоку.
- Україна підписала довгострокові двосторонні угоди про безпеку зі Швецією, Ісландією та Норвегією 31 травня.
- Постійні зусилля Росії згуртувати країни-члени Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) навколо уявної конфронтації із Заходом, ймовірно, пов'язані з російським занепокоєнням щодо тривалості існування ОДКБ як вектора російського впливу.
- Хоча російські війська досягли значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня 2024 року, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив російські успіхи в Україні з початку 2024 року.
- Україна та Росія провели обмін військовополоненими в форматі "один на один" 31 травня, що стало першим обміном військовополоненими з 8 лютого.
- Китайська Народна Республіка (КНР) оголосила 31 травня, що не приєднається до мирного саміту щодо України у червні 2024 року.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Вовчанська, Авдіївки та Донецька.
- Голова комітету з інформаційної політики Державної думи Росії Олександр Хінштейн оголосив 30 травня, що він і голова комітету з безпеки Василь Піскарьов внесли на розгляд Думи законопроект, який скасовує плату за проїзд для російських військових, Росгвардії та Федеральної служби безпеки (ФСБ).