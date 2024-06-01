ISW: Російські війська захопили близько 752 квадратних кілометри з початку року

ISW виявив докази, які підтверджують, що російські війська захопили близько 752 квадратних кілометрів української території у 2024 році, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За попередніми оцінками ISW, російські війська захопили близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року.

Військові аналітики зазначили, що хоча російські війська досягли значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив просування російських військ в Україні з початку 2024 року.

Бєлоусов заявив 31 травня, що російські війська вже захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році.

Ключові висновки ISW за 31 травня: