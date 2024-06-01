Росіяни втратили ще понад тисячу військових та 44 артсистеми

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Сили оборони продовжують завдають втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили понад 1 130 окупантів і 44 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

По це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали: