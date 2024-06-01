Close button
 Передплата за 50% - літня акція!

Росіяни втратили ще понад тисячу військових та 44 артсистеми

Росіяни втратили ще понад тисячу військових та 44 артсистеми
Фото: Facebook

Сили оборони продовжують завдають втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили понад 1 130 окупантів і 44 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

По це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 508780 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 7740 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14947 (+12) од,
  • артилерійських систем – 13184 (+44) од,
  • РСЗВ – 1088 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10617 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2230 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18006 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2181 (+17).

Новини

Популярні теми форуму

analytics