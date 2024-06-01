ППО вночі знищила 35 з 53 ракет та майже півсотні "Шахедів"

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Нашим захисникам неба вдалося знищити 35 з 53 ракет та 46 з 47 безпілотників, повідомляє Ділова столиця.

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ворог запустив:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – РФ);

4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);

1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави.

Нагадаємо, ворог цілив по енергооб'єктах у п'ятьох областях.