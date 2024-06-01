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ППО вночі знищила 35 з 53 ракет та майже півсотні "Шахедів"
Нашим захисникам неба вдалося знищити 35 з 53 ракет та 46 з 47 безпілотників, повідомляє Ділова столиця.
Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Ворог запустив:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – РФ);
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
- 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
- 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ).
В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:
- 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави.
Нагадаємо, ворог цілив по енергооб'єктах у п'ятьох областях.