Bloomberg: G7 хоче спільно тиснути на банки, які допомагають Росії уникати санкцій

Країни "Групи семи" та Європейський Союз вивчають шляхи посилення тиску на банки, які допомагають Росії уникати чинних санкцій, що стане однією з тем саміту G7 у середині червня, повідомляє Європейська правда.

Про це від поінформованих джерел дізнався Bloomberg.

Деякі країни "Групи семи" розглядають заходи, спрямовані проти фінансових установ із третіх країн, які використовують СПФС – систему передання фінансових повідомлень центробанку Росії, подібну до SWIFT, – для обходу торговельних обмежень.

Зараз систему СПФС, зазначило одне із джерел Bloomberg, використовують понад 150 іноземних банків у близько 20 країнах – зокрема Білорусі, Вірменії, Казахстані, Китаї та Таджикистані. Використання СПФС у 2023 році було втричі більшим, ніж у 2022-му.

Санкції проти цієї системи запропонувала Європейська комісія, йдеться в матеріалі Bloomberg. Вона хоче узгодити їх до саміту G7, але кілька країн ЄС виступили проти повної заборони СПФС через побоювання, що такий крок може зашкодити відносинам із третіми країнами.

Альтернативні пропозиції, які мають вдарити по здатності Росії обходити санкції, передбачають санкції проти конкретних банків, які допомагають Москві, а також посилення вимог до компаній щодо перевірок їхніх дочірніх компаній і ланцюгів поставок.

Обговорення, пише Bloomberg, триватимуть до саміту G7 в Італії, де лідери мають намір узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій, накладених на Росію за її війну проти України.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року США запровадили санкційний механізм проти іноземних фінансових установ, яких виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів. Це суттєво вплинуло на грошові потоки між РФ та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати й Казахстан.

Окремо "Група семи" сподівається досягти політичної угоди про те, як використовувати прибутки, отримані від заморожених російських суверенних активів, для допомоги Україні.