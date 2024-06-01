Партія Саакашвілі заявила про напад "титушек" на свій офіс

Офис грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую долгое время возглавлял Михеил Саакашвили, в ночь на 1 июня подвергся нападению нескольких десятков неизвестных мужчин, повідомляє Європейська правда.

Об этом заявил лидер партии Леван Хабеишвили, пишет Interpressnews.

По словам Хабеишвили, "около 100 вооруженных „титушек" напали и буквально разгромили" центральный офис "Единого национального движения" и попытались вторгнуться туда. В это время политик находился в офисе с 14-летним сыном.

Лидер "ЕНП" опубликовал видеозапись, на которой видно, как нападавшие бросают в офис большие деревянные палки, а также камни.

Хабеишвили также заявил, что слышал звуки выстрелов, а неизвестные пытались безуспешно зайти в офис "Единого национального движения".

"Полиция прибыла, конечно, через час. Это специальная операция, спланированная совместно с полицией, Службой государственной безопасности", – утверждает он.

Грузинские власти пока не комментировали инцидент.

"Единое национальное движение", как и другие оппозиционные партии, резко выступили против закона об "иноагентах", принятия которого добилась партия власти "Грузинская мечта".

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что рассматривают "все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.