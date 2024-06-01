ОГПУ: Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 550 дітей

Лише за останні три дні постраждали 10 дітей, повідомляє Ділова столиця.

Більше ніж 1 914 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, інформують в ОГПУ..

Станом на ранок 1 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 550 дітей загинули та понад 1 364 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 534, Харківській — 389, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.

Протягом останніх днів: