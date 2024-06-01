Зеленський пояснив, чому заморожений конфлікт є війною

Все, що є замороженим конфліктом, є війною – повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами, впевнений президент Володимир Зеленський, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

"І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди.

Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито...

У них (у РФ – ред.) більше техніки, ніж у нас, але й у них дефіцит – у них брак досвідчених військових, артилерійських снарядів, ракет.

Тому ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормаднських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі (НАТО – ред.), забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато".

Президент нагадав окупацію Донбасу та те, що там попри відсутність активної фази до 2022 року все одно гинули від російських атак українці.