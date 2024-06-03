Угорщина ще не визначилася, чи візьме участь у саміті миру – Сіярто

Угорщина ще не вирішила, чи братиме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, оскільки не вважає війну в Україні "своєю", а на зустрічі не будуть присутні обидві сторони протистояння.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю білоруському виданню ОНТ, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

За словами дипломата, Будапешт ще не ухвалив рішення про участь у зустрічі. Міністр зазначив, що Угорщина "поважає швейцарські зусилля з досягнення миру", але "водночас питання в тому, чи має мирна конференція сенс, якщо відсутні сторони війни".

"Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, - прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом" , - сказав Сіярто.

Глава угорського МЗС також зазначив, що західні або інші європейці схильні вважати війну в Україні своєю війною та що "вони теж перебувають у стані війни з Росією". І підкреслив, що Будапешт інакшої думки.

"Росія не нападала на нас. Ми не в стані війни. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація, але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського Союзу. Генеральний секретар НАТО говорив дуже чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?" , - зазначив Сіярто.

Саміт миру в Швейцарії

15-16 червня у Женеві на швейцарському курорті Бюрґеншток відбудеться Глобальний саміт миру. Під час зустрічі лідери понад 150 країн світу обговорять імплементацію "формули миру" президента України Володимира Зеленського.

Водночас Росію вирішили не запрошувати на установчий саміт, адже її присутність може зашкодити пошуку рішень.

На зустрічі також не будуть присутні лідери Китаю та Бразилії. Міністр закордонних справ Китаю Ван І віддав перевагу участі в саміті БРІКС, який проведе Кремль.

Днями Зеленський заявив, що деякі країни світу намагаються зірвати зустріч на догоду Росії.