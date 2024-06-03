Зеленський обговорив із президентом Філіппін співпрацю та Саміт миру

Український президент Володимир Зеленський під час свого сьогоднішнього візиту до Маніли обговорив із філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим двосторонню співпрацю, майбутній Глобальний саміт миру, та російську агресію проти України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Я прибув на Філіппіни і вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим" , - зазначив глава української держави.

Він висловив вдячність Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також "за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН".

Зеленський анонсував відкриття українського посольства у столиці Філіппін.

"Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці" , - розповів глава держави.

Сторони під час зустрічі обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру, запланований на 15-16 червня у Швейцарії, та "важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії".

"Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті" , - йдеться в публікації Зеленського.

Крім того, президенти обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Зустріч обох лідерів 3 червня відбулася в президентському палаці Філіппін після участі Зеленського цими вихідними на найбільшій в Азії конференції з безпеки в Сінгапурі.