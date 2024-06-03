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РФ втратила в Україні ще майже 1300 військових та 47 артсистем – Генштаб
За добу в ході війни з Україною Росія втратила приблизно 1270 військових, 47 артсистем, 40 безпілотників, 14 танків та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 511 130 (+1 270) осіб,
- танків − 7 779 (+14) од,
- бойових броньованих машин − 15 002 (+22) од,
- артилерійських систем − 13 280 (+47) од,
- РСЗВ − 1 090 (+1) од,
- засобів ППО − 824 (+3) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 739 (+40) од,
- крилатих ракет − 2 268 (+0) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 159 (+67) од,
- спеціальної техніки − 2 199 (+4) од.