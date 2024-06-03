РФ втратила в Україні ще майже 1300 військових та 47 артсистем – Генштаб

За добу в ході війни з Україною Росія втратила приблизно 1270 військових, 47 артсистем, 40 безпілотників, 14 танків та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали: