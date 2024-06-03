Трамп хоче розсекретити документи про вбивство Кеннеді та теракт 11 вересня

Дональд Трамп, засуджений за фальсифікацію ділової документації стосовно виплати грошей порнозірці, погрожує помститися супротивникам у разі повернення до влади. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, повідомляє Укрінформ.

"Моя помста буде успішною… Це погані люди. Це люди хворі, і вони роблять речі, які є настільки руйнівними... Якби не я, вони б переслідували когось іншого, а я знаю багатьох суперників – у них ба справи не йшли так добре" ,– сказав він.

Трамп додав, що має дві кандидатури для на посаду генерального прокурора, але прізвищ не уточнив.

Він також заявив, що розсекретить документи, які стосуються атаки на хмарочоси у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року та вбивства президента Кеннеді. На думку Трампа, це має відновити довіру до американських інституцій.

Як повідомлялося, минулого тижня суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за 34 пунктами фальсифікації ділової документації у 2016 році стосовно виплати грошей за мовчання порнозірці, з якою він мав сексуальний зв’язок.

Експрезидент і його команда назвали судове рішення політично мотивованим та звинуватили демократів у використанні правосуддя як зброї у виборчій кампанії.