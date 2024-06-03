У Німеччині не заперечують, що Україна може збивати її системами ППО літаки над РФ

У Німеччині заявили, що Україна може використовувати зенітно-ракетні комплекси Patriot для того, щоб збивати літаки над територією Росії, повідомляє Європейська правда.

Такий сценарій не виключив глава ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть розгорнуті в районі Харкова та застосовуватимуться над територією РФ. Вони ідеально підходять для боротьби з російськими літаками, які скидають жахливі планерні бомби" , – зазначив він.

Водночас генерал підкреслив, що тактичне використання цих систем є виключною відповідальністю українських військових.

"Вони можуть використовувати їх відповідно до міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не тільки дотримуватимуться цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть у цьому успіху" , – вказав Фройдінг.

У п'ятницю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".

В уряді Німеччини раніше підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.