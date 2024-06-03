У Зеленського анонсували нові поставки ППО для України найближчим часом

Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок систем протиповітряної оборони (ППО).﻿ Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як розповів Никифоров, у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойдом Остіном. Тоді ж питання ППО було основним.

"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги" , - зауважив Никифоров.

Зокрема прессекретар президента Володимира Зеленського додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою - з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.