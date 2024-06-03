Морським коридором експортували 50 млн тонн вантажів за 9 місяців – АМПУ

За 9 місяців функціонування Українського морського коридору експортували 50 мільйонів тонн вантажів.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

"Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів попри постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, створений ВМС морський коридор забезпечив експорт з серпня майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках "зернової ініціативи".