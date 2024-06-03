Петиція про бронювання рятувальників набрала необхідну кількість голосів

Петиція до Кабміну з закликом передбачити бронювання усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду, повідомляє Українська правда.

"Звертаємося до вас з причини зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь з частини бійців знята! ДСНС здійснює важливу місію в тилу! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні", – йдеться в тексті петиції.

Петицію подали 31 травня, за 4 доби вона зібрала понад 30 тисяч голосів.

Бронювання військовозобов'язаних працівників − це надання тимчасової відстрочки від мобілізації (до 6 місяців).