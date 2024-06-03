Сотні населених пунктів без електрики, в енергосистемі дефіцит – "Укренерго"

Через негоду сотні населених пунктів в Україні знеструмлені. Водночас в енергосистемі зберігається дефіцит впродовж всієї доби.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Сьогодні протягом доби ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України. Протягом доби запланований імпорт електрики з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 178 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 616 МВт.

"Гроза та рвучкий вітер залишили без світла 312 населених пунктів у Житомирській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях. Тривають ремонтні роботи", – йдеться в повідомленні.

Вчора протягом доби через негоду вимикались дві високовольтні підстанції «Укренерго» в північному та центральному регіонах. Знеструмлювались побутові споживачі, місцева промисловість, були збої в русі поїздів. Менш, ніж за дві години, енергоживлення споживачів було відновлене у повному обсязі.

З інших причин знеструмлено 404 населені пункти. Через бойові дії: Є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.