Світовий лідер контейнерних перевезень відновлює сполучення з портами Одещини

Світовий лідер контейнерних перевезень Maersk Group запускає перший контейнерний сервіс до портів Великої Одеси після початку повномасштабної війни.﻿ Про це пише видання The Loadstar, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, у рамках співпраці з українським фідерним оператором Iteris компанія використовує судно для з'єднання порту "Чорноморськ" з румунським контейнерним терміналом Констанца.

"У квітні Iteris і Maersk доставляли порожні контейнери для експортерів і доставляли повні вантажні контейнери в Констанцу для перевантаження. Arkas, CMA CGM, Evergreen і MSC ділять простір у сервісі" , - розповів представник одеської консалтингової компанії Informall BG Данило Мельниченко.

Він допускає, що протягом наступних місяців обсяги відвантажень збільшаться вдвічі завдяки приєднанню до перевезень більшої кількості судноплавних компаній. Зі збільшенням кількості суден, цілком імовірно, що послуга омине румунські ворота, а контейнери відправлятимуть напряму в Україну з Єгипту та Туреччини, як це було до великої війни.

Iteris і Maersk також співпрацювали в перевезеннях баржами, транспортуючи контейнери, між іншим, українським портом на Дунаї, Рені та Констанцою, але запуск глибоководного сервісу призвів до його скасування, очікується, що 15 червня на цьому напрямку буде виконано останній рейс.

Водночас турецька судноплавна компанія Akkon запустила фідерну службу власними суднами в "Чорноморську".

За інформацією Мельниченка, це єдиний перевізник, який пропонує свої власні судна для обслуговування порту, але він уже обслуговує дунайський порт "Ізмаїл", тому може мати деякі переваги.