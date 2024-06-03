В Херсоні закликали не виходити на вулиці, РФ може готувати провокації – ОВА

Ворог поширює ІПСО про те, що у Херсоні нібито "планують провокації з інсценування загибелі мирних жителів". Єдиною загрозою для міста є лише російські військові.﻿ Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначив Прокудін, саме російські терористи вже півтора року обстрілюють цивільні об'єкти Херсона та вбивають його жителів. Наразі єдиною загрозою для міста є лише Росія, у зв'язку з чим від неї можна очікувати "страшних провокацій".

"Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обовʼязково реагуйте на сигнали повітряної тривоги" , - додав голова ОВА.

Обстріли Херсонської області

Ворог, після того, як Збройні сили України (ЗСУ) повернули під контроль Херсон, регулярно завдає ударів по території регіону та місту. Лише вчора, 2 червня, терористи обстріляли житлові квартали адміністративного центру, що призвело до багатьох руйнувань.

Зокрема у травні ворог вдарив по Станіславу в Херсонській області внаслідок чого поранення отримав начальник Новотроїцької сільської військової адміністрації Сергій Перетятька.