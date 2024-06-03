Ситуація в енергетиці контрольована, відключення будуть щонайменше два роки – експерт

Попри останні ракетні атаки на енергетичні об’єкти України, ситуація в секторі залишається стабільною та керованою. Обмеження споживання електроенергії за таких умов є нормальною практикою, і до цього треба звикнути. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє Укрінформ.

"Останнім часом в енергетиці ситуація стабільна, принципових змін не відбулося. Сценарій ворога, який має на меті повністю знищити теплову генерацію і завдати максимальної шкоди гідрогенерації, не змінився і продовжує реалізовуватися. Але при цьому ситуація в енергетиці у нас не критична, вона керована" , - зазначив Харченко.

Він також додав, що нестача генераційних потужностей в енергосистемі залишається основною проблемою, і застосування обмежень для споживачів електроенергії триватиме і надалі. Але це той стан речей, зауважив експерт, до якого нам потрібно звикати щонайменше на найближчі два роки.

"У наступні два роки нам треба максимум зробити для відновлення генерації до такої міри, коли обмежень споживачів взагалі не буде. До того ми живемо в режимі обмежень на 4-6 годин протягом доби по всій країні, а для Києва цей термін становить 6-8 годин. І це нормально" , - переконаний Харченко.

Також він залишається впевненим у тому, що наступна зима буде "помірковано складною", і на противагу від сезону 2022/2023, гарантовано більш передбачуваною і комфортною. Оскільки наразі триває активна підготовча робота до проходження наступного опалювального сезону по всій країні.

"Я схильний говорити про помірковано складну зиму, яка, можливо, буде складніша, ніж попередня зима, але, на мою думку, гарантовано більш передбачувана і більш комфортна, ніж передостання. Є чітке розуміння, яким чином убезпечити щонайменше ключову інфраструктуру. Ведеться реально велика робота над тим, щоб це розуміння втілити у життя.

Найгірший сценарій цієї зими для мене виглядає як обмеження споживачів до 6 годин на добу, але при цьому працює вся критична інфраструктура, забезпечено тепло- та водопостачання, роботу каналізації, працюють ключові оборонні підприємства" , - зазначив експерт.

Як повідомлялося, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт. Дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися упродовж двох років.