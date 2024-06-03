РНБО: Росія у найгіршому випадку може повторити сценарій Алеппо у Харкові

Росія налаштована на довгу війну. У найгіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він застосував проти сирійського Алеппо у 2016 році, у Харкові, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє The Wall Street Journal.

Він нагадав, що в Алеппо російська авіація, що підтримує сирійський уряд у громадянській війні, зруйнувала системи електро- та водопостачання, а також розбомбила лікарні та школи. Тоді населення Алеппо скоротилося до третини від довоєнного рівня до того, як режим Асада відбив місто в опозиційних сил.

"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова" , - заявив Литвиненко.

Алеппо

У 2012 році сирійська громадянська війна охопила Алеппо, колись жваве місто, яке стало одним із ключових полів битви. При цьому у 2016 році Росія втручається в конфлікт, надаючи рішучу підтримку режиму Башара Асада. Починаються інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де знаходять притулок опозиціонери та мирні жителі.

Російський наступ на Харківську область

10 травня розпочався черговий наступ російських військ на Харківську область. Окупанти ставили за мету прорвати українську оборону на прикордонній ділянці, захопити місто Вовчанськ, а потім просунутися далі до Харкова.

Проте українські Сили оборони успішно відбили наступ та завдали значних втрат ворогу.

У Білому домі вже визнали провал нового наступу Росії, підкресливши ефективність дій українських військових.