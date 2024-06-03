Росія скинула керовані авіабомби на Михайлівку, є загиблі та поранений

Внаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади Донецької області загинули дві людини й одна зазнала поранень, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у соцмережах.

За його словами, зранку 3 червня росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Серед загиблих — 12-річний хлопець.