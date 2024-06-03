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Росія скинула керовані авіабомби на Михайлівку, є загиблі та поранений
Внаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади Донецької області загинули дві людини й одна зазнала поранень, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у соцмережах.
За його словами, зранку 3 червня росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Пошкоджено щонайменше 5 будинків.
Серед загиблих — 12-річний хлопець.
"Вже завтра Україна відзначатиме День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, – а сьогодні до цього сумного списку додалося ще одне ім'я", — йдеться у повідомленні.