Нетаньяху: Ізраїль може призупинити війну з ХАМАС на 42 дні

Ізраїль допускає призупинення війни з бойовиками ХАМАС на короткий термін. Але про повне завершення бойових дій поки не йдеться, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, повідомляє i24.

Прем'єр Ізраїлю наголосив, що його країна готова обговорювати умови закінчення війни з ХАМАС. При цьому, за його словами, війна не закінчиться, якщо Ізраїль не виконає всі свої цілі.

"Ми можемо призупинити війну на 42 дні для повернення заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці та всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи здамося ми" , - додав Нетаньяху.

Прем'єр нагадав, що Ізраїль хоче ліквідувати ХАМАС та звільнити всіх заручників.

Що передувало

Нагадаємо, восени минулого року озброєні бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Там вони вбивали і викрадали мирних жителів та ізраїльських військових.

У відповідь на такі дії Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала операцію проти терористів. Війська Ізраїлю увійшли до Сектору Газа і почали брати під свій контроль населені пункти.

Наразі Ізраїль контролює більшу частину Сектору Газа. Але у бойовиків все ще залишаються заручники, яких ізраїльська влада має намір звільнити.

Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що Ізраїль запропонував ХАМАС трифазну угоду про припинення вогню. Зокрема, воно передбачає повернення заручників.