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"Укренерго" прогнозує дефіцит в енергосистемі: що буде зі світлом 4 червня
У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє "Укренерго".
Причина - зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту.
Підкреслюється, що ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
При перевищенні лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових і побутових споживачів графіки погодинних відключень.
Нагадаємо:
Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби, заявили в "Укренерго".