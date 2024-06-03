Боррель: Росія посилила інформаційні операції проти ЄС перед виборами до Європарламенту

Росія посилила інформаційні операції проти ЄС перед виборами до Європарламенту, які відбудуться з 6 по 9 червня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Після початку російської війни проти України недружні іноземні гравці, зокрема путінська Росія, посилили операції з інформаційних маніпуляцій по всій Європі та за її межами. Ці операції є частиною ширших гібридних та кібернетичних атак, які закордонні держави, і особливо Росія, застосовують проти нас і наших партнерів" , - зазначив Боррель.

За його словами, перед виборами кількість інформаційних маніпуляцій з боку Росії значно зросла, і ця тенденція особливо небезпечна.

"Державні інформаційні кампанії за спонсорства Росії спрямовані на те, щоб наводнити інформаційний простір ЄС брехливим контентом, і це складає загрозу для проведення наших демократичних дебатів, особливо у часи виборів. Для того, щоб відповісти на цей виклик, маємо інвестувати зусилля у чотири сфери: обізнаність у ситуації, стійкість суспільства, використання інструментів зовнішньої політики та регуляторних інструментів" , - наголосив високий представник ЄС.

Боррель також зазначив, що в країн-членів ЄС вже є необхідні системи та ресурси, щоб ефективно протидіяти шкідливим іноземним впливам, особливо під час виборів до Європарламенту.

Вибори до Європарламенту та втручання Росії

Нагадаємо, 6 червня в ЄС розпочнуться вибори до Європейського парламенту.

Водночас Росія намагається вплинути на рішення виборців під час майбутніх виборів. Для цього використовується різного виду пропаганда і спроби підкупу європейських чиновників.

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола раніше попереджала, що Росія, Китай та Іран можуть поширювати дезінформацію під час виборів до Європарламенту.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що вибори до Європарламенту перебувають під загрозою втручання з боку Росії. Цією інформацією вже володіють спецслужби Польщі.

До того ж нещодавно прем'єри Бельгії та Чехії закликали запровадити нові санкції проти Росії у зв'язку зі спробами держави-агресора втрутитися у вибори до Європарламенту.