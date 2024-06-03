Передплата за 50% - літня акція!
ДТЕК: На Дніпропетровщині не прогнозуються графіки відключень 4 червня
Доведені "Укренерго" ліміти дозволяють не застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Ситуація залишається вкрай важкою. Споживайте світло ощадливо, будь ласка", - йдеться у повідомленні.
Компанія обіцяє оперативно інформувати про зміну ситуації.
Нагадаємо:
Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби, заявили в "Укренерго".
У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.