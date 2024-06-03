ДТЕК: На Дніпропетровщині не прогнозуються графіки відключень 4 червня

Доведені "Укренерго" ліміти дозволяють не застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Ситуація залишається вкрай важкою. Споживайте світло ощадливо, будь ласка" , - йдеться у повідомленні.

Компанія обіцяє оперативно інформувати про зміну ситуації.

Нагадаємо:

Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби, заявили в "Укренерго".

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.