У Міненерго розповіли, скільки має коштувати електрика

Ринкова вартість електроенергії в Україні перевищує 7.5 грн за кВт*год, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, внаслідок російських атак Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго". І додаткові кошти від підвищення тарифу на електроенергію для населення, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.

"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів" , – зазначила вона.

Гринчук додала, що новий тариф для населення 4,32 грн за кВт*год покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

"Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт*год двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн" , – сказала заступниця міністра.

Вона також наголосила, що літо буде складним періодом, адже значний обсяг генерації пошкоджено або повністю знищено, і потрібен час на відновлення.

Нагадаємо, з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт. "Нічний тариф" на електроенергію для населення з 1 червня складатиме 2,16 грн за кВт*год.